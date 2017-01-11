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İspanyol kulübü Leganes ile sözleşmesini fetheden ve yeniden Trabzonspor ile anlaşan Carl Medjani çok mutlu olduğunu söyledi. Faslı futbolcu, "Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim" açıklamasını yaptı.
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