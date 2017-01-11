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Hiç düşünmeden kabul ettim

Yeniden Trabzon’la anlaşan , “Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim”

Hiç düşünmeden kabul ettim
İspanyol kulübü Leganes ile sözleşmesini fetheden ve yeniden Trabzonspor ile anlaşan Carl Medjani çok mutlu olduğunu söyledi. Faslı futbolcu, "Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim" açıklamasını yaptı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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