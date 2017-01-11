Ersan Gülüm Kartal’a yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş ara transfer döneminde savunma sorununu eski oyuncusu Ersan Gülüm'ü alarak çözmeyi hedefliyor. İlk olarak Hırvat futbolcu Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah- beyazlılar, şimdi de eski yıldızına teklif götürdü. Geçen sezon devre arasında 7 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'in Hebei China Fortune takımına satılan Ersan Gülüm için kiralama formülü düşünülüyor.



EŞİ ÇİN'DE MUTLU DEĞİL

Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiren Ersan Adem Gülüm; "Eşim, Çin'e uyum sağlayamadı. Bu nedenle ailemi de düşünmek zorundayım. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde eski takımım Beşiktaş'a dönebilirim. " ifadelerini kullandı.