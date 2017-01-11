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Kartal’a yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis bedeli ile sattığı ’ü geri almak istiyor. Ersan da dönmek için can atıyor

Ersan Gülüm Kartal’a yeşil ışık yaktı!
Beşiktaş ara transfer döneminde savunma sorununu eski oyuncusu Ersan Gülüm'ü alarak çözmeyi hedefliyor. İlk olarak Hırvat futbolcu Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah- beyazlılar, şimdi de eski yıldızına teklif götürdü. Geçen sezon devre arasında 7 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'in Hebei China Fortune takımına satılan Ersan Gülüm için kiralama formülü düşünülüyor.

EŞİ ÇİN'DE MUTLU DEĞİL
Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiren Ersan Adem Gülüm; "Eşim, Çin'e uyum sağlayamadı. Bu nedenle ailemi de düşünmek zorundayım. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde eski takımım Beşiktaş'a dönebilirim. " ifadelerini kullandı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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