Ersan Gülüm Kartal’a yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş ara transfer döneminde savunma sorununu eski oyuncusu Ersan Gülüm'ü alarak çözmeyi hedefliyor. İlk olarak Hırvat futbolcu Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah- beyazlılar, şimdi de eski yıldızına teklif götürdü. Geçen sezon devre arasında 7 milyoneuro bonservis bedeli ile Çin'in HebeiChina Fortune takımına satılan ErsanGülüm için kiralama formülü düşünülüyor.
EŞİ ÇİN'DE MUTLU DEĞİL Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiren Ersan Adem Gülüm; "Eşim, Çin'euyum sağlayamadı. Bu nedenle ailemide düşünmek zorundayım. Ne kadarBeşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğinidüşünüyorum. Şu anda görüşmelersürüyor. Henüz netlikkazanmadı ama önümüzdeki günlerdeeski takımım Beşiktaş'a dönebilirim." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.