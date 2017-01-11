Yol Durumu
  1. Fener Lens’in tapusunu alıyor
  2. Quaresma: Çok zorlu geçecek

Ekici işi arapsaçı!

Aatıf takası kabul etmeyince ’nin transferinin ötelendiğini söyleyen Önder Bülbüloğlu, “Beşiktaş ile de görüştük. Tolgay Arslan’ı talep ettik ama vermediler. Kerim konusunda da anlaşma olmadı” ifadelerini kullandı

Ekici işi arapsaçı!
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu transferler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, "Mehmet Ekici sevdiğimiz bize değer katan bir oyuncu. İsteyen kulüpler var. Fenerbahçe konusunda anlaşmıştık, Aatif'in takası kabul etmemesi bu transferi öteledi. Beşiktaş ile de görüşmemiz oldu. Bizim de alacağımız oyuncularla anlaşmamız gerekiyor. Şu anda Mehmet giderse kulübe maddi menfaat sağlanmalı. İlk planda Tolgay Arslan'ı talep ettik. Tolgay dışında, Kerim Frei ve Olcay Şahan gündemimize geldi. Kerim konusunda anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş, Tolgay'ı vermek istemiyor" dedi. Bu arada Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'nin transferi için Aatıf takası olmayınca Trabzonspor'a 1 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

FENER'LE ANLAŞTI AMA!
Fenerbahçe ile anlaşma sağladı ancak yıldız futbolcu Aatıf'ın takası reddetmesiyle şoke oldu! Mehmet Ekici'nin geleceği birkaç gün içinde çizilecek.
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar