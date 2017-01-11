Ekici işi arapsaçı!

Aatıf takası kabul etmeyince Mehmet Ekici’nin transferinin ötelendiğini söyleyen Önder Bülbüloğlu, “Beşiktaş ile de görüştük. Tolgay Arslan’ı talep ettik ama vermediler. Kerim konusunda da anlaşma olmadı” ifadelerini kullandı
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu transferler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu,"Mehmet Ekici sevdiğimizbize değer katan bir oyuncu.İsteyen kulüpler var. Fenerbahçekonusunda anlaşmıştık,Aatif'in takası kabul etmemesibu transferi öteledi. Beşiktaşile degörüşmemiz oldu. Bizimde alacağımız oyuncularlaanlaşmamız gerekiyor. Şuanda Mehmet giderse kulübemaddi menfaat sağlanmalı. İlkplanda Tolgay Arslan'ı talepettik. Tolgay dışında, KerimFrei ve Olcay Şahan gündemimizegeldi. Kerim konusundaanlaşma sağlanamadı.Beşiktaş, Tolgay'ı vermekistemiyor" dedi. Bu arada Fenerbahçe'nin MehmetEkici'nin transferi için Aatıf takası olmayınca Trabzonspor'a 1 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
FENER'LE ANLAŞTI AMA! Mehmet Ekici Fenerbahçe ile anlaşma sağladı ancak yıldız futbolcu Aatıf'ın takası reddetmesiyle şoke oldu! Mehmet Ekici'nin geleceği birkaç gün içinde çizilecek.
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