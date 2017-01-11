Buralara Galatasaray sayesinde geldim

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu onemli acıklamalar yaptı. Emre Belozoğlu, bugunlere gelmesinde en buyuk vesilenin Galatasaray camiası olduğunu soyledi. Deneyimli futbolcu, hem Galatasaray hem de Fenerbahce'de forma giymesiyle ilgili, "Cocukluğumda ailem Fenerbahçeli olduğu icin Fenerbahceliydim. Galatasaray altyapısında yetiştim. Orada cok ciddi ve iyi bir eğitim aldım. İlk profesyonel hayatıma Galatasaray'da başladım. Bugunlere gelmemde en buyuk vesile Galatasaray camiasıdır. O gunlerde Galatasaray'ın başarısı icin her şeyi yaptım. 4 yıl ust uste şampiyon olduk, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandık. O donem icin sevdiği bir oyuncuydum. Tercihimden dolayı bana karşı bir sevgisizlik beslediler ama canları sağ olsun" diye konuştu.



KOCAMAN'LA FENER'İ ÇALIŞTIRMAK İSTERİM

Emre Belozoğlu, Konyaspor'u calıştıran Fenerbahce'nin eski futbolcusu ve teknik direktoru Aykut Kocaman'la şartların oluşması halinde sarı-lacivertli kulupte calışmak istediğini kaydetti. Kocaman icin "Cok değerli bir insan" yorumuna yapan Emre, "Aykut Kocaman ile Fenerbahce'de calışmak isterim. Aykut Kocaman cok sevdiğim bir buyuğum. Bir gun boyle bir imkan olursa, o isterse, gunun şartları gereği ben de istersem, bu benim icin cok buyuk bir onur olur" dedi.



KENDİMİ FENERBAHÇE'YE AİT HİSSEDİYORUM

"Fenerbahçe kulubum, camiam" sozlerini kullanan Emre, "Buyuk fotoğrafa baktığımda kendimi Fenerbahçe camiasına cok ait hissettim. 3 Temmuz surecinden sonra yaşadıklarım beni Fenerbahçe'ye daha fazla bağladı. Sokakta da Fenerbahçe taraftarı bana cok buyuk teveccuh gosteriyor. Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim icin kolay değil ama ben Başakşehir'in bir oyuncusuyum. Fenerbahçe macında da sahaya cıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya calışacağım" dedi.



EMRE İLE SORU-CEVAP

FUTBOL: Ailemden sonra gelen şey.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Kulübüm.

ABDULLAH AVCI: Samimi...

FENERBAHÇE: Taraftarı olduğum takım.

GALATASARAY: Ben de çok emeği olan bugünlere gelmeme vesile olan takım.

INTER: Büyük kulüp.

AZİZ YILDIRIM: Başkana tek kelime yetmez. Fenerbahçe.

FENERBAHÇE TARAFTARI: Vefalı

FATİH TERİM: Lider

ARDA TURAN: Bir şey soyleyeyim de aklında kalsın. Büyük oyuncu.

HAGI: Arda kızacak ama daha büyük oyuncu.

ALEX: F.Bahçe tarihinin en büyük oyuncularından.