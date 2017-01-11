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Bambaşka bir Trabzon

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten , “Başka isimlerle de görüşüyoruz. İkinci yarı bambaşka bir Trabzonspor izleyeceksiniz” dedi

Bambaşka bir Trabzon
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve ikinci yarı bambaşka bir takım olacaklarını açıkladı.

ZORLU DÖNEM BAŞLIYOR
Yanal, "Başkanımızla birlikte yoğun bir çalışma yaptık. Tespit ettiğimiz, belli bir seviyeye getirdiğimiz birkaç oyuncu daha var. Onların da katılımıyla çok daha farklı bir takım olacağımızı düşünüyorum" dedi. Yanal zorlu bir döneme girdiklerini belirterek, "Lig ve Türkiye Kupasını düşündüğünüzde zor bir fikstüre giriyoruz" diye konuştu.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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