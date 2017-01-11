Bambaşka bir Trabzon

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve ikinci yarı bambaşka bir takım olacaklarını açıkladı.
ZORLU DÖNEM BAŞLIYOR Yanal, "Başkanımızla birlikte yoğun bir çalışma yaptık. Tespit ettiğimiz, belli bir seviyeyegetirdiğimiz birkaç oyuncu dahavar. Onların da katılımıyla çok daha farklı bir takım olacağımızı düşünüyorum" dedi. Yanal zorlu bir döneme girdiklerini belirterek, "Lig ve Türkiye Kupasını düşündüğünüzde zor bir fikstüre giriyoruz" diye konuştu.
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