Almanya’dan Huntelaar iddiası

Bir dönem adı çok ciddi bir şekilde Galatasaray'ın gündeminde olan Klaas Jan Huntelaar'ın ismi bu kez Beşiktaş ile anılıyor. Alman basının iddiasına göre Schalke formasını giyen tecrübeli yıldız Siyah-Beyazlılar'dan teklif aldı. Son yıllarda sakatlığı nedeniyle eski formundan uzak olan Huntelaar'ın ismi sosyal medyada heyecan yarattı.