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Almanya’dan Huntelaar iddiası

Alman kulübü Schalke’de forma giyen Hollandalı golcünün de Beşiktaş’tan teklif aldığı öne sürülüyor

Almanya’dan Huntelaar iddiası
Bir dönem adı çok ciddi bir şekilde Galatasaray'ın gündeminde olan Klaas Jan Huntelaar'ın ismi bu kez Beşiktaş ile anılıyor. Alman basının iddiasına göre Schalke formasını giyen tecrübeli yıldız Siyah-Beyazlılar'dan teklif aldı. Son yıllarda sakatlığı nedeniyle eski formundan uzak olan Huntelaar'ın ismi sosyal medyada heyecan yarattı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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