Advocaat’tan komando eğitimi

Fenerbahçe Antalya kampının 5. gününde çalışmalarına ara vermeden devam etti. 1.5 saat sürdü Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat dün takımına ağır bir idman programı uyguladı. 1.5 saat süren çalışma sonunda futbolcuların ağır idmana rağmen diri oldukları görüldü. Fenerbahçe bugünkü hazırlık maçı öncesinde de 1 saatlik bir çalışmla yapacak.