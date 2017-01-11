2026’da Dünya Kupası’na 48 takım katılacak

FIFA, devrim gibi bir karara imza attı ve 2026'dan itibaren Dünya Kupası finallerine 32 takım yerine 48 takımın katılmasına karar verdi.



16 GRUP OLACAK

Karar yonetim kurulunda oybirliğiyle alınırken, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takım katılacak ve 3'er takımlı toplam 16 grup olacak. Bundan onceki değişiklik ise Fransa'98 oncesi yapılmış ve Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 24'ten 32'ye cıakrılmıştı. 32'DEN 48 TAKIMA

FIFA Başkanı Gianni Infantino daha onceden, 32 takımın katıldığı Dünya Kupası finallerine 2026'dan itibaren 48 takımın yer alması yonunde planları olduğunu acıklamış, bu sozler tum spor kamuoyunda tartışma yaratmıştı.