2026’da Dünya Kupası’na 48 takım katılacak

FIFA, devrim gibi bir karara imza attı ve 2026'dan itibaren Dünya Kupası finallerine 32 takım yerine 48 takımın katılmasına karar verdi.
16 GRUP OLACAK
Karar yonetim kurulunda oybirliğiyle alınırken, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48takım katılacak ve 3'er takımlı toplam 16 grup olacak. Bundan onceki değişiklik ise Fransa'98 oncesi yapılmış ve Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 24'ten 32'ye cıakrılmıştı. 32'DEN 48 TAKIMA
FIFA Başkanı Gianni Infantinodaha onceden, 32 takımınkatıldığı Dünya Kupası finallerine2026'dan itibaren 48takımın yer alması yonundeplanları olduğunu acıklamış, busozler tum spor kamuoyundatartışma yaratmıştı.
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