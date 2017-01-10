Yönetim para peşinde

Ekonomik krizi aşmak için çözüm arayan Galatasaray yönetimi, El İtifak ile dün oynanan hazırlık maçı için gidilen SuudiArabistan'da fırsatı kaçırmadı!.. Galatasaray yönetimi adına Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm, SuudiArabistan Kraliyet Ailesi'nin üyesi, mevcut kral Salman'ın yeğeni, dünyanın en zengin petrol bölgesi olan Doğu Eyaleti'nin valisi Prens Saud bin Nayef ile görüştü. Görüşmede Doğu Eyaleti'nin Ticaret Odası yetkilileri, Önemli şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları da yer aldı. Zirvede, Türkiye'de spor alanında Suudi Arabistan şirketlerinin sponsorluk ve yatırımları ile gelecekteki işbirliği imkanlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
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