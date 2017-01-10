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Yöne timden sürpriz Deniz Türüç atağı

Yöne timden sürpriz Deniz Türüç atağı
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor, ligin ilk yarısının flaş isimlerinden biri olan Kayserisporlu Deniz Türüç'e talip oldu. 23 yaşındaki oyuncunun transferinin gerçekleşmesini teknik direktör Ersun Yanal'ın da istediği ancak ligde sıkıntılı günler yaşayan Kayserispor'un Deniz'i bırakmayı düşünmediği belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin ancak eski oyuncuları Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ın kendilerine verilmesi durumunda masaya oturabileceği ifade ediliyor.
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