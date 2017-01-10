Yılın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreni sonucunda 2016 yılının en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. Dortmund ve Liverpool taraftarları yılın en iyi taraftarı seçildi. Yılın en iyi teknik direktörü ise Claudio Ranieri oldu. FIFA Fair Play ödülü AtleticoNacional takımına verildi. Almanya Milli Takımı hocası Silvia Neid yılın en iyi kadın teknik direktörü oldu. FIFA Puskas Ödülü Mohd Faiz Subri'nin olurken Carli Lloyd yılın en iyi kadın futbolcusu oldu. Manuel Neuer, Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez yılın en iyi 11'i seçildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.