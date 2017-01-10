Yılın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreni sonucunda 2016 yılının en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. Dortmund ve Liverpool taraftarları yılın en iyi taraftarı seçildi. Yılın en iyi teknik direktörü ise Claudio Ranieri oldu. FIFA Fair Play ödülü Atletico Nacional takımına verildi. Almanya Milli Takımı hocası Silvia Neid yılın en iyi kadın teknik direktörü oldu. FIFA Puskas Ödülü Mohd Faiz Subri'nin olurken Carli Lloyd yılın en iyi kadın futbolcusu oldu. Manuel Neuer, Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez yılın en iyi 11'i seçildi.