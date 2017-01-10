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Sow yine golünü attı

Sow yine golünü attı
Fenerbahçe'de ilk yarının en formda oyuncularından biri olan gollerine Senegal Milli Takımı'nda da devam ediyor. Senegal Milli Takımı'nın Libya'yı 1-0 yendiği maçta golü Sow attı. Afrika Kupası'na giden yıdız futbolcu, milli takımda görev yaptığı için Fenerbahçe'nin ligde Adanaspor ve Medipol Başakşehir kupada da Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçlarda takımdaki yerini alamayacak.
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