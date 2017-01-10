Ryan Babel takımın her şeyi olacak

Antalyaspor maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen Ryan Babel'in yenilgiye rağmen tam not aldığı öğrenildi. Maçta 1 asist yapan Hollandalı futbolcunun performansından çok memnun olan Şenol Güneş'in, "Daha ilk maçında takıma verdiği katkı benim için önemli. Babel takımın her şeyi olacak" dediği belirlendi.