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Ryan Babel takımın her şeyi olacak

Ryan Babel takımın her şeyi olacak
Antalyaspor maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen Ryan Babel'in yenilgiye rağmen tam not aldığı öğrenildi. Maçta 1 asist yapan Hollandalı futbolcunun performansından çok memnun olan Şenol Güneş'in, "Daha ilk maçında takıma verdiği katkı benim için önemli. Babel takımın her şeyi olacak" dediği belirlendi.
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