Olcay Şahan’da son dönemeç

Trabzonspor Olcay Şahan için artık gün sayıyor... Beşiktaş'ın 6 aylığına Bordo-Mavili takıma kiralayacağı tecrübeli futbolcunun ağabeyi Osman Şahan kardeşinin durumunu netleştirmek için Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Menajer ağabey Osman Şahan'ın Beşiktaş'tan sezon sonunda takıma geri dönmesi garantisi istediği ve Olcay'a ödenecek rakamın aynısının Trabzonspor'da da ödenmesini istediği belirlendi.