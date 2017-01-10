Olcay Şahan’da son dönemeç

Trabzonspor Olcay Şahaniçin artık gün sayıyor... Beşiktaş'ın6 aylığına Bordo-Mavili takıma kiralayacağıtecrübeli futbolcununağabeyi Osman Şahan kardeşinindurumunu netleştirmek için Beşiktaşlıyöneticilerle bir görüşmegerçekleştirdi. Menajer ağabeyOsman Şahan'ın Beşiktaş'tansezon sonunda takımageri dönmesi garantisi istediğive Olcay'a ödenecek rakamın aynısınınTrabzonspor'da da ödenmesiniistediği belirlendi.
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