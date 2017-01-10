Nusret ABD’yi bile yerinden oynattı

Golden State Warriors'ın resmi Twitter hesabı, SacramentoKings maçının ardından attığı bir tweet Türkiye'de de yankı topladı. Ünlü bir et restoranının sahibi olan Nusret Gökçe'nin bazı videoları Amerika'da kullanıldı. Nusret'in eti pişirip tuz dökme sahneleri sosyal medyada mizah konusu oldu. Golden State Warriors da Amerika'da caps olarak bilinen SacramentoKings ile girdiği bir diyalogta Gökçe'nin fotoğrafını kullandı. Warriors hesabı, maçın özetini atarak "Sacramento Kings'i geriden gelip yendiğimiz maçın özetini izleyin" yazdı. Sacramento Kings de bu tweete, "Hayır" cevabını verince, Warriors'ın yanıtı Nusret Gökçe'nin Amerika'da meşhur olan fotoğrafıyla oldu.
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