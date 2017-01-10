Yol Durumu
  1. Favori Pratto
  2. FIFA açıkladı: İşte dünyanın en iyi futbolcusu

Nusret ABD’yi bile yerinden oynattı

NBA takımlarından Golden State Warriors, ezeli rakipleri Sacramento Kings’in Twitter hesabına ünlü et restoran sahibi olan Nusret Gökçe ile cevap verdi

Nusret ABD’yi bile yerinden oynattı
Golden State Warriors'ın resmi Twitter hesabı, Sacramento Kings maçının ardından attığı bir tweet Türkiye'de de yankı topladı. Ünlü bir et restoranının sahibi olan Nusret Gökçe'nin bazı videoları Amerika'da kullanıldı. Nusret'in eti pişirip tuz dökme sahneleri sosyal medyada mizah konusu oldu. Golden State Warriors da Amerika'da caps olarak bilinen Sacramento Kings ile girdiği bir diyalogta Gökçe'nin fotoğrafını kullandı. Warriors hesabı, maçın özetini atarak "Sacramento Kings'i geriden gelip yendiğimiz maçın özetini izleyin" yazdı. Sacramento Kings de bu tweete, "Hayır" cevabını verince, Warriors'ın yanıtı Nusret Gökçe'nin Amerika'da meşhur olan fotoğrafıyla oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar