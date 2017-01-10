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Gaziantep’te

Gaziantepspor, ’i 6 aylığına kiraladı. Yönetim golcü futbolcuya başarılar diledi

Muhammet Demir Gaziantep’te
Gaziantepspor Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i kiraladı. Gaziantep ekibi, Muhammet Demir'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda genç oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'ın hazır bulunduğu törende Muhammet, sözleşmeye imza attı.

SEFA YILMAZ'I DA ALDILAR
Kulüp açıklamasında, "Muhammet Demir'e 'hoşgeldin' diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diliyoruz" dendi. Gaziantep ayrıca Trabzonspor'dan Sefa Yılmaz'ı da kiraladı.
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