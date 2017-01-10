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Medjani sözleşmesini feshetti

Trabzonspor’un kadrosuna katmak istediği Medjani kulübüyle sözleşmesini feshetti

Medjani sözleşmesini feshetti
Trabzonspor'un tekrar kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Carl Medjani kulübü ile bonservis sorununu çözdü. İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te forma giyen Medjani'nin sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildi. Medjani ile Leganes kulübünün ayrılığı İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden duyuruldu. Medjani'nin önce İstanbul'a ardından da Antalya'ya gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi.
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