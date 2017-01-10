Maçta herkesi büyüledi! Karavayev sevinci

Fenerbahçe, VolkanŞen'in sakatlığına üzülürken yenitransfer Oleksander Karavayev'inilk maçtaki performansı Sarı-Lacivertliler'emoral oldu.Ukraynalıoyuncunun5-1 biten Denizlikarşılaşmasındabir gol atıp bir de asist yapmasıteknik heyeti sevindirdi.
UYUM SAĞLADI
Sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna giren Ukraynalı kanat oyucusu takıma hemen ayak uydurması etkili sprintleri ve isabetli ortaları ile alkış aldı. Teknik Direktör Advocaat da Karavayev'i maç sonunda tebrik etti.
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