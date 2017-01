Maçta herkesi büyüledi! Karavayev sevinci

Fenerbahçe, Volkan Şen'in sakatlığına üzülürken yeni transfer Oleksander Karavayev'in ilk maçtaki performansı Sarı-Lacivertliler'e moral oldu. Ukraynalı oyuncunun 5-1 biten Denizli karşılaşmasında bir gol atıp bir de asist yapması teknik heyeti sevindirdi.



UYUM SAĞLADI

Sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna giren Ukraynalı kanat oyucusu takıma hemen ayak uydurması etkili sprintleri ve isabetli ortaları ile alkış aldı. Teknik Direktör Advocaat da Karavayev'i maç sonunda tebrik etti.