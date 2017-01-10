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Lens: Fener’de mutluyum kalmak istiyorum

Hollandalı oyuncu kalmak istediğini tekrarladı... Lens’in babası Sunderland ile görüşme yapacak

Lens: Fener’de mutluyum kalmak istiyorum
Lens bir kez daha F.Bahçe'de kalmak istediğini tekrarladı. Hollandalı oyuncu, "Ailemin Türkiye'deki hayatımla ilgili endişeleri vardı. Ancak görmeye geldiler. Kentin tarihini ve doğal güzelliğine hayran kaldılar. Ayrıca bana Fenerbahçe ile devam etmeme de razı oldular. Gelecek sezon burada kalmayı umuyorum" dedi. Lens'in babası Riccardo Lens'in da Sunderland yönetimi ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.
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