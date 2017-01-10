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İki güne imza geliyor

Bordo-Mavili yönetim, Kolombiyalı golcünün menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından transferi resmiyete dökecek.. . En geç yarın akşama kadar KAP bildirimi gelmesi bekleniyor

İki güne imza geliyor
Trabzonspor'da Hugo Rodallega transferi artık resmi imzayı bekliyor... Başkan Muharrem Usta'nın önceki gün Akhisar Belediyespor kulübü ile yaptığı anlaşmasının ardından Kolombiyalı forvetin transferinin önünde tek engel olarak oyuncunun menajeri kaldı. Kolombiya'dan Antalya'ya gelmesi beklenen menajer ile yapılacak olan görüşmenin ardından 31 yaşındaki Rodallega'nın Trabzonspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

YUMLU DA ANLAŞTI!
Rodallega'nın transferinde Akhisar'a takasla verilmesi beklenen Mustafa Yumlu dün Ege temsilcisinin yöneticileri ile görüştü. Tarafların çok büyük oranda anlaşmaya vardığı gelen bilgiler arasında.

Yunus Emre Sel
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