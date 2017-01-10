İki güne imza geliyor

Trabzonspor'da HugoRodallega transferi artık resmiimzayı bekliyor... Başkan MuharremUsta'nın önceki gün AkhisarBelediyespor kulübü ileyaptığı anlaşmasının ardındanKolombiyalı forvetin transferininönünde tek engel olarakoyuncunun menajeri kaldı. Kolombiya'danAntalya'ya gelmesibeklenen menajer ile yapılacakolan görüşmenin ardından 31 yaşındakiRodallega'nın Trabzonspor'atransferininresmiyetkazanması bekleniyor.
YUMLU DA ANLAŞTI! Rodallega'nın transferinde Akhisar'a takasla verilmesi beklenen Mustafa Yumlu dün Ege temsilcisinin yöneticileri ile görüştü. Tarafların çok büyük oranda anlaşmaya vardığı gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.