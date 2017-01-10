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Hayallerim gerçekleşti çok mutluyum

Dün sağlık kontrolünden geçen yeni transfer duygularını işte böyle anlattı

Hayallerim gerçekleşti çok mutluyum
G.Saray'ın Yunan ekibi PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues dün sağlık kontrolünden geçti... Transfer sürecinde Sarı-Kırmızılı takıma gitmek için büyük uğraş veren yıldız futbolcu hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Rodrigues, "Çok büyük bir kulübe geldiğimi biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attığımı düşünüyorum" dedi.
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