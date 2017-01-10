Hayallerim gerçekleşti çok mutluyum

G.Saray'ın Yunan ekibi PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues dün sağlık kontrolünden geçti... Transfer sürecinde Sarı-Kırmızılı takıma gitmek için büyük uğraş veren yıldız futbolcu hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Rodrigues, "Çok büyük bir kulübe geldiğimi biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attığımı düşünüyorum" dedi.