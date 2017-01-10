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Gözden çıkarılan Chedjou yine Fransa yolcusu

Sözleşmesinin feshedilmesi düşünülen Kamerunlu yıldız, Lille ile masaya oturdu...

Gözden çıkarılan Chedjou yine Fransa yolcusu
Tuzla maçında gördüğü kırmızı kartın ardından gözden çıkarılan Chedjou yeniden Fransa yolcusu... Kadro dışı bırakılan ve sözleşmesinin feshi düşünülen Kamerunlu yıldızın Lille ile masaya oturduğu öğrenildi. Taraflar arasında anlaşmanın 2-3 gün içinde yapılması bekleniyor.
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