Gözden çıkarılan Chedjou yine Fransa yolcusu

Tuzla maçında gördüğü kırmızı kartın ardından gözden çıkarılan Chedjou yeniden Fransa yolcusu... Kadro dışı bırakılan ve sözleşmesinin feshi düşünülen Kamerunlu yıldızın Lille ile masaya oturduğu öğrenildi. Taraflar arasında anlaşmanın 2-3 gün içinde yapılması bekleniyor.