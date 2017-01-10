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Fener’de şoku!

Aatıf’ı Trabzonspor’a göndermeyi planlayan Fenerbahçe, ’in de sakatlanması ile şok yaşadı. Volkan’da yırtık tespit edildi

Fener’de Volkan Şen şoku!
Fenerbahçe'de Volkan Şen şoku. Önceki akşam Denizlispor'la oynanan hazırlık maçının 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi....

İKİNCİ DERECE YIRTIK
Volkan'ın sol arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildiği açıklandı. Yıldız oyuncunun en az 3 veya 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Volkan Şen'i Karavayev'in gelmesinden sonra yedek kalma korkusu sardığı ve sakatlığı tam geçmemesine rağmen Denizli maçında oynadığı belirlendi. Formasını yeni transfere kaptırmaktan korkan oyuncu, kendini göstermek için tam iyileşmeden maça çıkınca, bunun bedelini ağır ödedi.
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