Fener’de Volkan Şen şoku!

Fenerbahçe'de VolkanŞen şoku. Önceki akşam Denizlispor'laoynanan hazırlık maçının34. dakikasında sakatlanarakoyundan çıkan yıldız futbolcunundün MR'ı çekildi....
İKİNCİ DERECE YIRTIK Volkan'ın sol arka adalesinde 2. derecedeyırtık tespit edildiği açıklandı.Yıldız oyuncunun en az3 veya 4 hafta sahalardanuzakkalacağı bildirildi.Volkan Şen'i Karavayev'ingelmesindensonra yedekkalma korkusu sardığıve sakatlığı tamgeçmemesine rağmenDenizli maçında oynadığıbelirlendi. Formasınıyeni transfere kaptırmaktankorkan oyuncu, kendini göstermekiçin tam iyileşmeden maça çıkınca,bunun bedelini ağır ödedi.
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