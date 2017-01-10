Favori Pratto

Beşiktaş, Atletico Mineiro’da oynayan Pratto için bastırıyor. Bu oyuncuyu kiralamak isteyen yönetim 6 aylığına 1 milyon Euro teklif etti. Pratto olmazsa Budkivsky devreye girecek. 2 oyuncuda sorun çıkarsa bu kez Martinze’e teklif sunulacak
Eto'o'da büyük şoka uğrayan Beşiktaş'ın gündemine 3 golcüyü aldı. AtleticoMineiro'da forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli golcü Lucas Pratto'nun listede ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. Arjantinli yıldız için Brezilya kulübüyle bir görüşme yapan yönetimin 7 milyon Euro'luk bir istekle karşı karşıya kalınca kiralık teklifi sunulmuştu. Beşiktaşlı yöneticilerin Pratto için yarım sezonluğuna 1 milyon Euro teklif ettiği ve cevap beklediği öne sürüldü. Shakhtar Donetsk tarafından Anzhi'ye kiralık olarak verilen 24 yaşındaki Pylyp Budkivsky de Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 2. isim. Hava hakimiyeti yüksek olan ve kontratı sezon sonu bitecek olan genç forvet için istenen bonservis bedeli 1.5 milyon Euro.
MARTINEZ PORTO'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ Budkivsky Anzhi formasıyla 19 maçta forma giydi. Genç oyuncu 1.96'lık boyuna rağmen ayaklarına hakim. Kafa toplarında ise rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Beşiktaş ayrıca Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Martinez'i hedefine aldı. Kariyerinde Porto ile büyük bir yükseliş yaşayan ve Atletico Madrid'e giden Martinez, Çin'de Evergrande formasıyla da göz doldurdu. Bu oyuncunun Çin'den ayrılmak istemesi Beşiktaş için avantaj.
KULÜBÜKİRALAMAYAKARŞI
Atletico Mineiro takımı Pratto'nun kiralanmasına karşı. Bu oyuncuyu bonservis bedeliyle vermek isteyen Brezilya kulübünün 7 milyon Euro istemesi ise en büyük engel.
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