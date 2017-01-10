Ekici olmazsa Alan Patrick

Fenerbahçe, MehmetEkici transferine odaklanırken,Aatıf'ın takımda kalma durumuarttı. Sarı-Lacivertli yöneticiler Aatıf'ıdün akşam kampa çağırdı. Bu gelişmeFaslı futbolcunun takımda kalmaihtimalini güçlendirdi. FenerbahçeYönetimi'nin Aatıf' ı vermekten vazgeçtiğive Mehmet Ekici için Trabzonspor'abonservis bedeli teklif edeceği öğrenildi.Sarı-Lacivertliler'in M.Ekici'yialamaması durumunda Karavayev'itransfer ettiği Shakhthar'dan AlanPatrick'i de kiralayacağı ortaya çıktı.En son Flamengo'da kiralık oynayanve geçen ay Shakthar'a dönen Brezilyalıoyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyesıcak baktığı öğrenildi. DickAdvocaat'ın da Alan Patrick ismineonay verdiği ifade edildi. FenerbahçeYönetimi'nin 10 numara transferinisonuçlandırması bekleniyor.
MEHMET EKİCİ İLE ÜÇLÜ TRANSFER ZİRVESİ Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken, Trabzonspor cephesinde de ilginç gelişmeler oluyor. Bordo-Mavili takımın teknik patronu Ersun Yanal, dün Mehmet Ekici ile bir görüşme yaptı. Yanal, "Eğer kalmak istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Ben de transferin netleşmesini istiyorum" dedi. Ekici, Başkan Muharrem Usta ile de görüştü. Antrenmanlarını eksiz olarak yapan Ekici'nin, bazı arkadaşlarına ise, "Şu an geleceğimde neolacak bende bilmiyorum" dediği öğrenildi.
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