Çin’de oynayan Ersan Gülüm geri dönüyor

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Siyah- Beyazlı yönetim Çin'in Hebei China Fortune kulübüne sattığı Ersan Gülüm'ü yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Stopere Matej Mitrovic takviyesi yapan Beşiktaş Ersan için Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Ersan için iki kulübün görüşmeleri sürdürdüğü ortaya çıktı. Ersan'ın yöneticileri arayarak, "Beşiktaş'a geri dönmeyi elbette istiyorum. Siyah-Beyazlı kulüpte uzun yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımı çok özledim. Bu takımda şampiyonluk yaşamak en büyük isteğim. Umarım 2 kulüp anlaşır ben hazırım" dediği belirlendi.