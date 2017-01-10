Alanyaspor’a D.Kiev’li santrfor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un, Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'de oynayan Oleksandr Gladky ile her konuda anlaştığı öne sürüldü. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun "Bir santraforla anlaştık" açıklaması da bu iddiaları güçlendirdi.