Ya yurt dışına giderim Ya da Fener’de kalırım

Fenerbahçe'de adı kiralık gönderilecek isimler arasında yer alan SalihUçan'dan yönetime mesaj gitti. Kendisine birçok Süper Lig kulübünün talip olmasına rağmen Salih,"Ya yurt dışına giderimya da Fenerbahçe'de kalırım" diyerek ülke içinde bir takıma kiralanmanın yolunu tıkadı. Salih Uçan ligde fazla şans bulamamasına karşın Ziraat TürkiyeKupası'nda düzenli olarak forma giydi.
GELİŞME KAYDETTİ
Teknik direktör Dick Advocaat'ındaha sert olmasınıve mücadele etmesini sitediğiSalih Uçan son kupamaçlarında bu yönde olumluizlenimler bırakmış ve hocasınında gözüne girmeyi başarmıştı.
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