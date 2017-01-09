Yol Durumu
  1. Konate an meselesi!
  2. Advocaat fena yükleniyor

Ya yurt dışına giderim Ya da Fener’de kalırım

Fenerbahçe’nin genç yıldızı , pek çok talibi olmasına rağmen kararını yönetime bildirdi

Ya yurt dışına giderim Ya da Fener’de kalırım
Fenerbahçe'de adı kiralık gönderilecek isimler arasında yer alan Salih Uçan'dan yönetime mesaj gitti. Kendisine birçok Süper Lig kulübünün talip olmasına rağmen Salih, "Ya yurt dışına giderim ya da Fenerbahçe'de kalırım" diyerek ülke içinde bir takıma kiralanmanın yolunu tıkadı. Salih Uçan ligde fazla şans bulamamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda düzenli olarak forma giydi.

GELİŞME KAYDETTİ
Teknik direktör Dick Advocaat'ın daha sert olmasını ve mücadele etmesini sitediği Salih Uçan son kupa maçlarında bu yönde olumlu izlenimler bırakmış ve hocasının da gözüne girmeyi başarmıştı.
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar