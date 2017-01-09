Ya Pratto ya Budkivsky

Eto'o'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ın gündemine 2 golcüyü aldığı ortaya çıktı. Shakhtar Donetsk tarafından Anzhi'ye kiralık olarak verilen 24 yaşındaki Pylyp Budkivsky ile Atletico Mineiro'da forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli golcü Lucas Pratto'nun listede yer aldığı öğrenildi. Arjantinli yıldız için Brezilya kulübüyle bir görüşme yapan yönetimin 7 milyon Euro'luk bir istekle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin bu rakamı çok bulduğu ve Atletico Mineiro'ya Pratto için kiralık teklfinde bulunduğu belirlendi. Ancak Brezilya kulübü bu teklifi kabul etmedi. Buna rağmen Pratto defterini kapatmayan Beşiktaşlı yöneticilerin bu hafta Pratto için yeni bir görüşme yapması bekleniyor.



BUDKIVSKY BU SEZON 5 GOL KAYDETTİ

Pratto'nun olmaması durumunda gündemde yer alan Budkivsky ise 1.96 boyuyla Güneş'in istediği pivot santrfor özelliklerine uyuyor. Shakhtar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Budkivsky'i bonservis bedeli ödemeden almayı planlayan yönetim hem Shakhtar hem de Anzhi ile görüşecek. Geçen sezon Zorya'da kiralık oynayan golcü oyuncu 17 gol atarken bu sezon 5 gol kaydetti.