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Van der Wiel halinden memnun formamı alacağım!

Fenerbahçe’nin satmaya çalıştığı Hollandalı sağ bek tavrını belli etti

Van der Wiel halinden memnun formamı alacağım!
Fenerbahçe'de yılda 2.2 milyon Euro kazanan Gregory Van der Wiel'in takımdan ayrılmaya hiç niyeti yok. Ocak tatilini Dubai'de geçiren ve burada Al Wahda maçını izleyen Hollandalı oyuncu, bu takımda forma giymek istemediğini yönetime iletti. İstanbul'da mutlu olduğunu çok çalışarak Advocaat'ın gözüne girerek yeniden formayısını almak istediğini ifade etti. Fener ise yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu satmak istiyor.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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