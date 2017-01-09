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Talisca için Benfica’ya yeni teklif

Talisca için Benfica’ya yeni teklif
Beşiktaş Yönetimi Talisca'nın bonservisini almak için harekete geçti. Bu oyuncunun performansından çok memnun olan Siyah-Beyazlı yönetimin Brezilyalı futbolcunun 20 milyon Euro olan bonservis bedelini aşağı çekmek için Benfica'nın kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Talisca için 6 milyon Euroluk bir teklif sunacağı öne sürüldü.
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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