Talisca için Benfica’ya yeni teklif

Beşiktaş Yönetimi Talisca'nın bonservisini almak için harekete geçti. Bu oyuncunun performansından çok memnun olan Siyah-Beyazlı yönetimin Brezilyalı futbolcunun 20 milyon Euro olan bonservis bedelini aşağı çekmek için Benfica'nın kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Talisca için 6 milyon Euroluk bir teklif sunacağı öne sürüldü.