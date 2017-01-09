Suudi Arabistan’da Cimbom coşkusu

Galatasaray, El İttifak ekibiyle deplasmanda yapacağı dostluk maçı için Suudi Arabistan'a gitti. Öğle saatlerinde Antalya'dan hareket eden Sarı-Kırmızılı kafileye maçın oynananacağı Damman şehrinde büyük ilgi vardı. Suudi futbolseverler Sarı-Kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektirirken, kentin caddelerinde maçın afişleriyle dolup taştı. Hazırlık maçı bugün saat 19.00'da.