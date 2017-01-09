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Suudi Arabistan’da Cimbom coşkusu

Hazırlık maçı için Suudi Arabistan’a giden Galatasaray’a olan ilgi inanılmaz boyuttaydı

Suudi Arabistan’da Cimbom coşkusu
Galatasaray, El İttifak ekibiyle deplasmanda yapacağı dostluk maçı için Suudi Arabistan'a gitti. Öğle saatlerinde Antalya'dan hareket eden Sarı-Kırmızılı kafileye maçın oynananacağı Damman şehrinde büyük ilgi vardı. Suudi futbolseverler Sarı-Kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektirirken, kentin caddelerinde maçın afişleriyle dolup taştı. Hazırlık maçı bugün saat 19.00'da.
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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