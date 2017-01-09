Skrtel: Harika bir takımız

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi MartinSkrtel, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.Kadro, sistem ve form durumu olarakçok iyi durumda olduklarını söyleyen Skrtel,"Sahamızda Manchester United'ı yendiğimizgece bizim için dönüm noktasıoldu. Her takımı yenebileceğimizi, harikabir takım olduğumuzu o gün anladık.Yükselişimiz devam ederse ligdeşampiyon olur, Avrupa'da da adımızdanfazlasıyla bahsettiririz" dedi.
KRASNODAR ZOR EŞLEŞME UEFA'DAKİ Krasnodar eşleşmesi içinise "Çok zor iki maç. İlk maçta cezalı olduğumiçin üzgünüm" dedi.
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