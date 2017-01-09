Skrtel: Harika bir takımız

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Kadro, sistem ve form durumu olarak çok iyi durumda olduklarını söyleyen Skrtel, "Sahamızda Manchester United'ı yendiğimiz gece bizim için dönüm noktası oldu. Her takımı yenebileceğimizi, harika bir takım olduğumuzu o gün anladık. Yükselişimiz devam ederse ligde şampiyon olur, Avrupa'da da adımızdan fazlasıyla bahsettiririz" dedi.



KRASNODAR ZOR EŞLEŞME

UEFA'DAKİ Krasnodar eşleşmesi için ise "Çok zor iki maç. İlk maçta cezalı olduğum için üzgünüm" dedi.