Muslera: Konya maçında sahada olmalıyım

Serçe parmağında kırık tesbit edilen Galatasaray kalecisi Fernando Muslera dün GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Büyük bir şanssızlık yaşadığını söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "İdman sırasında top önce direğe sonra da elime çarpınca böyle bir sakatlık yaşadım. Doktorlar çok ilgileniyor. Konya maçında sahada olmatk istiyorum ve bunun için çaba sarfediyorum" diye konuştu.