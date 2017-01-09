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’e tam destek

Mitrovic’e tam destek
Beşiktaş Yönetimi için 4.2 milyon Euroluk bonservis bedelinin eleştirilmesi konusuna değindi. Yöneticiler, "Mitrovic'i daha gelmeden yıpratmaya çalıştılar. Onun Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacağını herkes görecek. Yönetim olarak alacağımız isimleri titizlikle seçiyoruz. Bu oyuncuyu en iyi şekilde parlatacağız" dedi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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