Medjani işbaşı yapıyor

Trabzonspor'un Antalya kampına getirerek prensipte el sıkıştığı Medjani'nin yarın takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor. Bordo- Mavililer'in oyuncunun geçmişten kalan 700 bin Euro'luk alacağını da içinde barındıran bir sözleşme imzalayacağı ve buna göre 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncuya 2 Milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Medjani tekrar Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Eski günlerdeki gibi mücadelem ile gönülleri kazanmaya çalışacağım" dedi.