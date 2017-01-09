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işbaşı yapıyor

Trabzonspor’un Antalya kampına getirerek el sıkıştığı bugün takımla birlikte çalışacak. Medjani ile ayrıca 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak

Medjani işbaşı yapıyor
Trabzonspor'un Antalya kampına getirerek prensipte el sıkıştığı Medjani'nin yarın takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor. Bordo- Mavililer'in oyuncunun geçmişten kalan 700 bin Euro'luk alacağını da içinde barındıran bir sözleşme imzalayacağı ve buna göre 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncuya 2 Milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Medjani tekrar Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Eski günlerdeki gibi mücadelem ile gönülleri kazanmaya çalışacağım" dedi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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