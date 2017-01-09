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Lens için Fener’e ret!

Lens için Fener’e ret!
Fenerbahçe'nin 'in bonservisini takasla alma hayali Sunderland engeline takıldı. İngiliz kulübü Hollandalı yıldıza karşılık Fenerbahçe Yönetimi'nin sunduğu "Emenike&Van der Wiel" takasını kabul etmedi. Sunderland Teknik Di- rektörü David Moyes'in, iki oyuncu için "Premier Lig'de oynamak için yetersiz" raporu vermesi sonrası Fenerbahçe'nin Lens'i takasla alma ihtimali kalmadı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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