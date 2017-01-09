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an meselesi!

Forvet transferine yoğunlaşan Trabzonspor 23 yaşındaki Sion’lu ’yi bitirmeye artık çok yakın. Pürüzler giderildiği an bu futbolcu ile sözleşme imzalanacak.

Konate an meselesi!
Trabzonspor forvet transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Bordo-Mavili yönetim Sion'lu Konate ve Akhisar Belediyespor'dan Rodallega'dan birini bitirmeye çalışırken Senegalli golcü Konate bir adım öne geçti.

HAVADAN ETKİLİ
Sion'da forma giyen 23 yaşındaki golcünün hava hakimiyetinin de yüksek olması ve hızlı bir santrfor görüntüsü çizmesi bu kararda etkili oldu. Senegalli futbolcu için İsviçre kulübü ile görüşen Bordo-Mavili yönetim pazarlıklarda son aşamaya geldi. Sion kulübünün 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli isteğini daha aşağıya çekmeye çalışan Trabzonspor'un 1 milyon 300 bin Euro teklif ettiği ortaya çıktı. 2 kulüp arasındaki görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor,
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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