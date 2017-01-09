Kartal’dan Eto’o tepkisi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk cumartesi günü Beşiktaş Yönetimi ve Teknik Direktör Şenol Güneş'i tesis açılışına davet etmişti. Açılışta da "Eto'o'yu satmıyoruz" diyerek BeşiktaşYönetimi'ne herkesin içinde net bir mesaj vermişti. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün bu açıklaması Siyah-Beyazlı camiayı ayağa kaldırdı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan Antalyaspor Başkanı'na büyük tepki gösterdi.
YÖNETİM ÖFKELİ
Yönetimden dünkü hazırlık maçının iptal edilmesini istedi. Ancak yönetim teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine hazırlık maçını iptal etmedi. Ancak Antalyaspor ile bundan sonra ilişkilerini dondurma kararı aldı.
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