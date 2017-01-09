İmzaya hazırım!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma Siyah-Beyazlı takımda kalmak istediğini söyledi. Quaresma, "Yönetim ne zaman beni çağırırsa ben imzaya hazırım. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Buraya çok alıştım" diye konuştu.



EN BÜYÜK BEKLENTİ

Beşiktaş'ta geçen sezon yaşadığı şampiyonluğu hiçbir zaman unutamayacağını ifade eden Quaresma, "Aynı sevinci bu sezon da tatmak en büyük isteğim. Şampiyonluk bir takımın en büyük beklentisidir" ifadesini kullandı.