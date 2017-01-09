İmzaya hazırım!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma Siyah-Beyazlı takımda kalmak istediğini söyledi. Quaresma,"Yönetim ne zaman beniçağırırsa ben imzaya hazırım.Beşiktaş'ta kalmak istiyorum.Buraya çok alıştım" diye konuştu.
EN BÜYÜK BEKLENTİ Beşiktaş'ta geçen sezon yaşadığı şampiyonluğu hiçbir zaman unutamayacağını ifade eden Quaresma,"Aynı sevinci bu sezon datatmak en büyük isteğim. Şampiyonlukbir takımın en büyükbeklentisidir" ifadesini kullandı.
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