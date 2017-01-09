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İmzaya hazırım!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan , “Yönetim ne zaman beni çağırırsa ben imzaya hazırım. Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” dedi.

İmzaya hazırım!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma Siyah-Beyazlı takımda kalmak istediğini söyledi. Quaresma, "Yönetim ne zaman beni çağırırsa ben imzaya hazırım. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Buraya çok alıştım" diye konuştu.

EN BÜYÜK BEKLENTİ
Beşiktaş'ta geçen sezon yaşadığı şampiyonluğu hiçbir zaman unutamayacağını ifade eden Quaresma, "Aynı sevinci bu sezon da tatmak en büyük isteğim. Şampiyonluk bir takımın en büyük beklentisidir" ifadesini kullandı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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