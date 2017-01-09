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Göztepe Alparslan’ı bugün bitiriyor

1-2 küçük pürüz halledilirse Başakşehirli Alparslan Erdem imza atacak

Göztepe Alparslan’ı bugün bitiriyor
TFF 1. Lig lideri Göztepe bugün sol bek transferini bitiriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarıkırmızılılar, Başakşehir'de forma şansı bulamayan Alparslan Erdem'de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla bugün sözleşme imzalanmasının beklendiği ufak tefek pürüzlerin halledileceği ifade edildi.
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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