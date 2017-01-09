Gençler farka koştu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu erteleme maçında Amed Sportif'le Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Amed kaptanı Şehmus Özer'in elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen maç Antalya'da oynandı ve A Spor'dan canlı yayınlandı. Karşılaşmayı baştan sonra üstün götüren Gençlerbirliği sahadan da 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gençler'in gollerini, 48'de Politevich, 60 ve 73'te Rantie, 69'de penaltıdan Serdar ve 75'te Ferhat kaydetti. bu sonuçla gruptaki liderliğini perçinledi.