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: Gollerimle Sivas’ı taşırım

, “Sivas’ın yeri süper Lig. Gollerimle mücadeleye katkı vereceğim” dedi...

Gekas: Gollerimle Sivas’ı taşırım
Sivasspor'un ilk yarının ardından kadrosuna kattığı Theofanis Gekas suskunluğunu bozdu. Türkiye'ye tekrar döndüğü için mutluğu olduğunu belirten Yunan golcü, "Sivasspor'un Türk futbolu için önemini biliyorum. Bu sezon hak ettikleri yere tekrar dönmek için mücadele ediyorlar. Ben de bu mücadeleye atacağım gollerle katkı sağlamaya geldim. İnanıyorum ki bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" ifadesini kullandı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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