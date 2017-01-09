Yol Durumu
  1. Muslera: Konya maçında sahada olmalıyım
  2. Talisca için Benfica’ya yeni teklif

Cimbom’dan Messias çalımı

Sarı-Kırmızılılar, Vitor Hugo ve Vida’dan sonra bir başka yıldıza kancayı taktı.. . Beşiktaş’ın alamadığı Messias’a teklif yaptı... Vida için Dinamo Kiev'le pazarlık halinde olan Cimbom, Cruzeiro'lu Messias için de Brezilya ekibine teklifte bulundu

Cimbom’dan Messias çalımı

Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Brezilyalı defans oyuncusu Manoel Messias'ın peşine düştü. Stoper transferine yoğun çaba harcayan Galatasaray Yönetimi, Palmerias'lı Vitor Hugo ve Dinamo Kiev'li Vida için kulüpleriyle görüşme yapıyordu. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın alamadığı Cruzeiro'lu Manoel Messias için harekete geçti. Brezilya kulübüne teklig yaptı. Brezilya Ligi'nde Cruzeiro takımının formasını giyen 26 yaşındaki stoperin menajeri Neco Cirne, "Beşiktaş istedi ancak anlaşamadık. Şimdi de Galatasaray ismi ortaya çıktı" açıklamasını yaptı. Sarı-Kırmızılılar 3 kulüpten gelecek cevaba göre stoper transferini bu hafta neticelendirmek istiyor.

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
1.81 boyundaki defans oyuncusu , 2014 yılında Atletico Paranaense'den Cruzeiro'ya 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Messias, Cruzeiro'da toplam 102 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Sarı-Kırmızılılar, Brezilya kulübünden gelecek yanıta göre oyuncuyla da temasa geçecek.
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar