Bordo-Mavililer izin keyfi yaptı

Trabzonspor sezonun ikinci yarısı öncesi havuzda stres attı. Bordo-Mavili futbolcular Teknik Direktör Yanal tarafından verilen antrenman programı doğrultusunda havuzda yapılan çalışmanın ardından günü izinli olarak geçirdi. Bazı oyuncular otelde dinlenmeyi tercih ederken, bazı oyuncular ise şehir merkezinde stres attı.