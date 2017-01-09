Fenerbahçe'nin MehmetEkici transferinde tehlikeçanları çalıyor. Takasınbir türlü sonuçlandırılamaması üzerineBordo-Mavili yönetimin Fenerbahçe'yerest çektiği öğrenildi.Trabzonspor yönetimiyle veMehmet Ekici ile kesin bir şekildeanlaşma sağlayan Fenerbahçe,buna karşın takas olarak verilecekolan Aatıf'ı bir türlü iknaedememesi imzaların atılmamasınaneden oldu. Trabzonspor yönetimininFenerli yöneticilere, "Hertürlü anlaşmayı sağladık amasiz bir Aatıf'ı ikna edemediniz.Eğer yarına (bugün) kadar butransfer yatar" dediği ifade edildi.Bunun üzerine Fenerli yöneticilerinAatıf'a baskıya devam ettiklerive bugün sonuç almayı hedefledikleriöğrenildi.
MEHMET EKİCİ: FENER'E GİTMEK İSTİYORUM Bu arada Mehmet Ekici-Aatıftakasındaki bazı detaylar da su yüzüneçıkmaya başladı. Trabzonspor'unsezon sonunda sözleşmesisona erecek olan Mehmet Ekici'yeyeni sözleşme teklif ettiği,ancak milli futbolcunun bunu reddettiğive Fenerbahçe'ye gitmek istediğininet bir şekilde ifade ettiğiöğrenildi. Trabzonspor yönetimininde kalmak istemeyen bir futbolcuyututmak istemediği bu yüzden Aatıftakasını kabul ettikleri ifade edildi.Bugün ise takas için en kritik gün.
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