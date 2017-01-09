Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde tehlike çanları çalıyor. Takasın bir türlü sonuçlandırılamaması üzerine Bordo-Mavili yönetimin Fenerbahçe'ye rest çektiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimiyle ve Mehmet Ekici ile kesin bir şekilde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, buna karşın takas olarak verilecek olan Aatıf'ı bir türlü ikna edememesi imzaların atılmamasına neden oldu. Trabzonspor yönetiminin Fenerli yöneticilere, "Her türlü anlaşmayı sağladık ama siz bir Aatıf'ı ikna edemediniz. Eğer yarına (bugün) kadar bu transfer yatar" dediği ifade edildi. Bunun üzerine Fenerli yöneticilerin Aatıf'a baskıya devam ettikleri ve bugün sonuç almayı hedefledikleri öğrenildi.



MEHMET EKİCİ: FENER'E GİTMEK İSTİYORUM

Bu arada Mehmet Ekici-Aatıf takasındaki bazı detaylar da su yüzüne çıkmaya başladı. Trabzonspor'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'ye yeni sözleşme teklif ettiği, ancak milli futbolcunun bunu reddettiği ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin de kalmak istemeyen bir futbolcuyu tutmak istemediği bu yüzden Aatıf takasını kabul ettikleri ifade edildi. Bugün ise takas için en kritik gün.