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Bero’dan Trabzon’a sevindirici haber

Sakatlığı nedeniyle ayrı kalan Bero 3 hafta içinde takıma dönecek

Bero’dan Trabzon’a sevindirici haber
Trabzonspor'da Bero'dan sevindirici haber geldi... Sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Slovak futbolcunun 3 hafta sonra takıma döneceği öğrenildi. Bero'nun tedaviye iyi cevap verdiği ve süratle iyileştiği gelen bilgiler arasında.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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