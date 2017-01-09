Alper Potuk işine bakıyor herkesle rekabet ederim

Mehmet Ekici'nin transferi sonrasında kulübeye gitmesi en muhtemel isim olarak dikkat çeken Alper Potuk'un kendisine olan güveni tam. Yıldız oyuncu, "Herkesle rekabet ederim rekabetten de kaçmam. Ayrıca tek oynadığım yer orta saha değil. Kanatlarda da forma giyerim. Bunu önceki yıllarda gösterdim" dedi.