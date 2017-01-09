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işine bakıyor herkesle rekabet ederim

, Mehmet Ekici ya da 10 numara transferinden çekinmiyor

Alper Potuk işine bakıyor herkesle rekabet ederim
Mehmet Ekici'nin transferi sonrasında kulübeye gitmesi en muhtemel isim olarak dikkat çeken Alper Potuk'un kendisine olan güveni tam. Yıldız oyuncu, "Herkesle rekabet ederim rekabetten de kaçmam. Ayrıca tek oynadığım yer orta saha değil. Kanatlarda da forma giyerim. Bunu önceki yıllarda gösterdim" dedi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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