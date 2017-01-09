Advocaat fena yükleniyor

Fenerbahçe 2. yarı hazırlıklarını, dün öğle saatlerinde Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 11:00'de başlayan ve yaklaşık 50 dakika süren antrenmanda oyuncular; kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptılar. Advocaat akşam saatlerinde Denizli ile hazırlık maçı olmasın rağmen bu antrenmanı yaptırdı. Fenerbahçe'de sakat futbolcu olmaması ve önceki gün yapılan dayanıklık testi sonuçlarının iyi olması teknik heyeti mutlu etti. Fenerbahçe'de idmanların dozunun artması bekleniyor.