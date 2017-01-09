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2.yarı beni tüm camia alkışlayacak

2.yarı beni tüm camia alkışlayacak
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kerim Frei, ligin 2. yarısında tüm camianın kendisini alkışlayacağını söyledi. Beşiktaş'tan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini ifade eden Kerim, "Adım takas söylentilerinde geçtiğinde çok rahatsız oldum. Kendimi kanıtlayarak Kerim'in kim olduğunu herkese göstereceğim" diye konuştu.
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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